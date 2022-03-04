توفي المعاون اول المتقاعد احمد محمد عادل ضناوي والد العقيد البحري هيثم ضناوي قائد القوات البحرية.

يقام المأتم بتاريخ 3 /4 /2022 بعد صلاة العصر في مسجد الامين – أبي سمراء طرابلس، ويوارى الثرى في جبانة الرحمة أبي سمراء طرابلس.

تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:

- العقيد الركن البحري هيثم ضناوي: 214060 /03.

- شقيق العقيد السيد فادي ضناوي: 253718 /03.