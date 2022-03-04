Published by lebarmy5 on أحد, 04/03/2022 - 17:14

توفي المعاون اول المتقاعد احمد محمد عادل ضناوي والد العقيد البحري هيثم ضناوي قائد القوات البحرية.
يقام المأتم بتاريخ 3 /4 /2022 بعد صلاة العصر في مسجد الامين – أبي سمراء طرابلس، ويوارى الثرى في جبانة الرحمة أبي سمراء طرابلس.
تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:
- العقيد الركن البحري هيثم ضناوي: 214060 /03.
- شقيق العقيد السيد فادي ضناوي: 253718 /03.

 

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Date: 
الأحد, أبريل 3, 2022