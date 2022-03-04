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Published by lebarmy5 on أحد, 04/03/2022 - 17:14
توفي المعاون اول المتقاعد احمد محمد عادل ضناوي والد العقيد البحري هيثم ضناوي قائد القوات البحرية.
توفي المعاون اول المتقاعد احمد محمد عادل ضناوي والد العقيد البحري هيثم ضناوي قائد القوات البحرية.
يقام المأتم بتاريخ 3 /4 /2022 بعد صلاة العصر في مسجد الامين – أبي سمراء طرابلس، ويوارى الثرى في جبانة الرحمة أبي سمراء طرابلس.
تقبل التعازي عبر الاتصال على الارقام التالية:
- العقيد الركن البحري هيثم ضناوي: 214060 /03.
- شقيق العقيد السيد فادي ضناوي: 253718 /03.
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Date:
الأحد, أبريل 3, 2022