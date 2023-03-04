توفي بتاريخ 3 / 4 / 2023 المعاون اول المتقاعد اسعد ابونادر شقيق العميد المتقاعد نادر سليم الياس سعد ابو نادر من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم 4 / 4 / 2023 الساعة 15.00 في كنيسة مار يوسف – جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف:259650 /03.