توفي بتاريخ 20 / 6 /2021 المعاون اول المتقاعد ايليا عون والد الملازم طوني عون من فوج الحدود البرية الثاني.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 6 /2021 الساعة 15.00 في صالون كنيسة مار جرجس – جديدة الفاكهة – بعلبك، ويوارى الثرى في مدافن البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخي 21 و22 / 6 /2021 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 24 / 6 /2021 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة سيدة الرجاء – الفنار، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 849304 /78.