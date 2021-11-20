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Published by lebarmy5 on سبت, 11/20/2021 - 18:21
توفي بتاريخ 19 /11 /2021 المعاون اول المتقاعد جورج حردان.
يقام المأتم بتاريخ 20 /11 /2021 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الشير الرعائية – إهمج.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21 /11 /2021 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 22 /11 /2021 في منزل الفقيد الكائن في محلة بعبدا - شارع الأمراء - بناية نصور - الطابق الارض– أول عبر الاتصال بالجندي اول جان حردان (ابن الفقيد) على رقم الهاتف: 701453 /71.
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Date:
السبت, نوفمبر 20, 2021