توفي بتاريخ 19 /11 /2021 المعاون اول المتقاعد جورج حردان.

يقام المأتم بتاريخ 20 /11 /2021 الساعة 15,00 في كنيسة سيدة الشير الرعائية – إهمج.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21 /11 /2021 إبتداءً من الساعة 12,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 22 /11 /2021 في منزل الفقيد الكائن في محلة بعبدا - شارع الأمراء - بناية نصور - الطابق الارض– أول عبر الاتصال بالجندي اول جان حردان (ابن الفقيد) على رقم الهاتف: 701453 /71.