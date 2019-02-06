توفي بتاريخ 2 / 6 /2019 المعاون اول المتقاعد جورج مخول والد كل من الرقيب اول سميح مخول من القوات البحرية – قاعدة بيروت البحرية، والرقيب نزها مخول من طبابة منطقة جبل لبنان.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 6 /2019 الساعة 18.00 في كنيسة القديس باسيليوس الكبير – حلبا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتواريخ 3 ، 4 و 5 / 6 /2019 إبتداءً من الساعة 10.00 لغاية الساعة 13.00 ومن الساعة 15.00 لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.