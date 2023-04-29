توفي بتاريخ 29 / 4 /2023 المعاون اول المتقاعد حسني درغام والد العقيد ايلي درغام من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 30 / 4 /2023 الساعة 15.00 في كنيسة القديس جاورجيوس – هيتلا – عكار، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ 1 / 5 /2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية 12.00 ومن الساعة 14.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2 / 5 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية القديس نيقولاس – بلونة، أو عبر الإتصال بالضابط صاحب العلاقة على رقم الهاتف 960009 /78.