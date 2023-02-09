توفي بتاريخ 2 / 9 /2023 المعاون اول المتقاعد حسين شمص والد المؤهل اول ايمن شمص من أركان الجيش للعديد – مديرية الافراد.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 9 /2023 الساعة 17.00 في حسينية الإمام علي – الليلكي، ويوارى الثرى في جبانة الأوزاعي.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 15.00 في الحسينية المذكورة أعلاه، وبعد الدفن في منزله الكائن في محلة الليلكي قرب صيدلية شقير، أو عبر الإتصال بالمؤهل أول أيمن شمص على رقم الهاتف: 982804 /70.