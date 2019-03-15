توفي بتاريخ 14 / 3 / 2019 المعاون اول المتقاعد رامز عبد القادر.

يقام المأتم بتاريخ 15 / 3 / 2019 الساعة 12.00 في دار بلدة بعذران – الشوف.

تقبل التعازي بتاريخ 16 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 17 / 3 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة أعلاه وبتاريخي 18 و19 / 3 / 2019 في منزل الفقيد في بلدة بعذران وباقي أيام الأسبوع في منزله الكائن في بقعاتا.