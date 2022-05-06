توفي بتاريخ 5 / 6 / 2022 المعاون اول المتقاعد رغيد زريق شقيق العميد المتقاعد يوسف زريق من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخه الساعة 16.00 في حسينية بلدة النبي ايلا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد في بلدة أبلح – طريق عام النبي أيلا، أو عبر الاتصال بالضابط العام المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 910188 / 03.