توفي بتاريخ 9 / 4 /2023 المعاون اول المتقاعد سامي عزيز والد الرائد زياد عزيز من ضباط المديرية العامة للأمن العام.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 4 /2023 الساعة 11.00 في موقف بلدة نيحا – الشوف.

تقبل التعازي بعد الدفن إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 11 / 4 /2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 في موقف البلدة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 13 / 4 /2023 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 18.00 في القاعة الاجتماعية العمروسية – شويفات، أو عبر الإتصال بالضابط القائد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: 683651 /03.