توفي بتاريخ 11 /7 /2018 المعاون اول المتقاعد قزحيا بشور.

يقام المأتم بتاريخ 12 /7 /2018 الساعة 16,00 في كنيسة مار الياس – القاع.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 13 /7 /2018 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 14 / 7/ 2018 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة سيدة العناية – الدورة.