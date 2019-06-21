توفي المعاون اول المتقاعد محمد العيش والد كل من المؤهل اول مصطفى العيش من فوج الأشغال المستقل والمعاون يوسف العيش من لواء المشاة العاشر والرقيب اول احمد العيش من لواء المشاة السادس والرقيب اول خضر العيش من لواء الدعم والرقيب محمود العيش من فوج الحدود البرية الثاني والمجند عمر العيش من منطقة البقاع والمجند سامر العيش من فوج التدخل السادس.

يقام المأتم بتاريخ 21 / 6 / 2019 الساعة 18,00 في جبانة بيت يونس عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في حلبا – عكار – قرب مجبل الحلبي.