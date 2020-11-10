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Published by lebarmy5 on أحد, 10/11/2020 - 14:08
توفي بتاريخ 10 /10 /2020 المعاون اول المتقاعد مصطفى حسن والد الرقيب اول مهدي حسن من فوج المغاوير وشقيق الرقيب موسى حسن من مقر عام منطقة البقاع.
توفي بتاريخ 10 /10 /2020 المعاون اول المتقاعد مصطفى حسن والد الرقيب اول مهدي حسن من فوج المغاوير وشقيق الرقيب موسى حسن من مقر عام منطقة البقاع.
يقام المأتم بتاريخ 11 /10 /2020 الساعة 11,00 في جبانة بعلبك – حي اللقيس – قرب مسجد الإمام علي.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة ايام في حسينية آل حسن – الشيخ حبيب.
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Date:
الأحد, أكتوبر 11, 2020