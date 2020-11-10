توفي بتاريخ 10 /10 /2020 المعاون اول المتقاعد مصطفى حسن والد الرقيب اول مهدي حسن من فوج المغاوير وشقيق الرقيب موسى حسن من مقر عام منطقة البقاع.

يقام المأتم بتاريخ 11 /10 /2020 الساعة 11,00 في جبانة بعلبك – حي اللقيس – قرب مسجد الإمام علي.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة ايام في حسينية آل حسن – الشيخ حبيب.