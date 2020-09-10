توفي بتاريخ 8 / 10 /2020 المعاون اول المتقاعد نواف عبد القادر والد المعاون اول سامر عبد القادر من اركان الجيش للعديد.

يقام المأتم بتاريخ 9 / 10 /2020 في دار بلدة بعدران – الشوف.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 10 / 10 /2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 11 / 10 /2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة.