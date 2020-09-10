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Published by lebarmy2 on جمعة, 10/09/2020 - 12:11
توفي بتاريخ 8 / 10 /2020 المعاون اول المتقاعد نواف عبد القادر والد المعاون اول سامر عبد القادر من اركان الجيش للعديد.
توفي بتاريخ 8 / 10 /2020 المعاون اول المتقاعد نواف عبد القادر والد المعاون اول سامر عبد القادر من اركان الجيش للعديد.
يقام المأتم بتاريخ 9 / 10 /2020 في دار بلدة بعدران – الشوف.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 10 / 10 /2020 إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 11 / 10 /2020 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في دار البلدة المذكورة.
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Date:
الخميس, أكتوبر 8, 2020