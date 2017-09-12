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Published by lebarmy3 on سبت, 12/09/2017 - 15:41
توفي بتاريخ 2017/12/7 المعاون اول كابي الأسمر من مديرية المخابرات.
توفي بتاريخ 2017/12/7 المعاون اول كابي الأسمر من مديرية المخابرات.
يقام المأتم بتاريخ 2017/12/8 الساعة 15.00 في كنيسة القديسين عبدا وفوقا - بعبدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2017/12/9 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2017/12/10 في منزل الفقيد الكائن في الحدث - بعبدا شارع بيت نجم خلف باتيسري لاريسا - الطابق الأول - منزل أمين الأسمر.
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Date:
الجمعة, ديسمبر 8, 2017