توفي بتاريخ 2017/12/7 المعاون اول كابي الأسمر من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 2017/12/8 الساعة 15.00 في كنيسة القديسين عبدا وفوقا - بعبدا.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 2017/12/9 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 2017/12/10 في منزل الفقيد الكائن في الحدث - بعبدا شارع بيت نجم خلف باتيسري لاريسا - الطابق الأول - منزل أمين الأسمر.