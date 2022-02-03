توفي بتاريخ 2 /3 /2022 المعاون اول وسيم حنا من الطبابة العسكرية.

يقام المأتم بتاريخ 3 /3 /2022 الساعة 14,00 في كنيسة القديس جاورجيوس – عيدمون – عكار.

تقبل التعازي بعد الدفن في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 4 /3 /2022 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 14,00 ومن الساعة 16,00 لغاية الساعة 19,00 في صالون كنيسة سيدة الينبوع للروم الأرثوذكس – الدورة، أو عبر الاتصال بزوجة الفقيد السيدة جيسيكا على رقم الهاتف 648402 /70.