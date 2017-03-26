توفي بتاريخ 26 / 3 /2017 المعاون جوزاف بشارة من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 27 / 3 /2017 الساعة 13.00 في كنيسة مار مارون – البوشرية – الدورة، حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة في مسقط رأسه عما – زغرتا.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 وبتاريخ 28 / 3/ 2017 ابتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه، وسيقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 2 / 4 /2017 الساعة 10.00 في كنيسة مار يوحنا المعمدان – علما – زغرتا.