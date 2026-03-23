توفيت يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٣ المعاون ريبال نصر الله من المركز العالي للرياضة العسكرية.

يُقام المأتم يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٤ الساعة ١٠.٠٠ في كنيسة القديس نيقولاوس - الصفرا - كسروان، ثم يُنقل الجثمان إلى مسقط رأسها في بلدة القاع - بعلبك حيث تُقام صلاة النياحة عند الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة مار إلياس.

تُقبل التعازي بعد صلاة النياحة ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون كنيسة مار إلياس - القاع، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ ابتداءً من الساعة ١٤.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في صالون كنيسة القديسة ريتا - الجديدة - المتن.