- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy5 on أحد, 10/11/2020 - 14:57
توفي بتاريخ 11 /10 /2020 المعاون زكريا نابلسي من القوات البحرية - قاعدة جونية البحرية شقيق كل من الرقيب اول عمر نابلسي من قطاع جنوب الليطاني والعريف عبد الرحمن نابلسي من فوج التدخل الثالث.
يقام المأتم بتاريخ 11 /10 /2020 عقب صلاة العصر في مسجد البيرة الكبير - عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ولمدة ثلاثة ايام للرجال في قاعة مسجد البيرة الكبير وللنساء في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.
Ar
Date:
الأحد, أكتوبر 11, 2020