توفي بتاريخ 11 /10 /2020 المعاون زكريا نابلسي من القوات البحرية - قاعدة جونية البحرية شقيق كل من الرقيب اول عمر نابلسي من قطاع جنوب الليطاني والعريف عبد الرحمن نابلسي من فوج التدخل الثالث.

يقام المأتم بتاريخ 11 /10 /2020 عقب صلاة العصر في مسجد البيرة الكبير - عكار ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ولمدة ثلاثة ايام للرجال في قاعة مسجد البيرة الكبير وللنساء في منزل والده الكائن في البلدة المذكورة.