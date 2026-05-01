استشهد يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٣٠ المعاون علي جابر من لواء المشاة الخامس، جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ في بلدة كفررمان - النبطية.

يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢ من مستشفى الشيخ راغب حرب - النبطية إلى جبانة حارة صيدا، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۰۰ ويُدفن كوديعة في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية الجبانة المذكورة وبعد الدفن ولمدة ثلاثة أيام في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة جون - الشوف، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-والد الشهيد: ۷۰/۳۳۷۹۰۲

-شقيق الشهيد: ٧٦/٩٩٧٥٦٨