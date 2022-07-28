توفي بتاريخ 28 /7 / 2022 المعاون علي قمر الدين من لواء الدعم – فوج الإشارة.

يقام المأتم بتاريخ 28 / 7 / 2022 الساعة 17.30 في مسجد البر والتقوى – برج العرب – عكار.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 29 و 30 / 7 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حارة الري – قرب المدرسة الرسمية – الطابق الثاني، أو عبر الإتصال بزوجة الفقيد على رقم الهاتف : 251253 / 81 .