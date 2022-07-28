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Published by lebarmy4 on خميس, 07/28/2022 - 21:19
توفي بتاريخ 28 /7 / 2022 المعاون علي قمر الدين من لواء الدعم – فوج الإشارة.
توفي بتاريخ 28 /7 / 2022 المعاون علي قمر الدين من لواء الدعم – فوج الإشارة.
يقام المأتم بتاريخ 28 / 7 / 2022 الساعة 17.30 في مسجد البر والتقوى – برج العرب – عكار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 29 و 30 / 7 / 2022 في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه – حارة الري – قرب المدرسة الرسمية – الطابق الثاني، أو عبر الإتصال بزوجة الفقيد على رقم الهاتف : 251253 / 81 .
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Date:
الخميس, يوليو 28, 2022