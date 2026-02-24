توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٤ المعاون فادي فرح من منطقة الشمال.

يُقام المأتم يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٢/٢٥ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة القديس يوحنا المعمدان - حكر الشيخ طابا - عكار.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٢/٢٦ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ ومن الساعة ١٥.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة.