توفي بتاريخ 9 / 9 / 2023 المعاون فكتور ربيز من مديرية المخابرات.

يقام المأتم بتاريخ 10 / 9 / 2023 الساعة 12.00 في كنيسة مار الياس - المصيطبة.

تقبل التعازي بعد الدفن، وبتاريخ 11 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00 في منزل الفقيد الكائن في محلة عين الرمانة مسكن الرتباء طابق أرضي، وبتاريخي 12 و 13 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00 في منزل أهله الكائن في محلة الشويفات بناية وقف الروم - الطابق الثالث، أو عبر الإتصال على رقم هاتف شقيقه إيلي:70/863683.