- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy2 on سبت, 08/16/2025 - 09:31
توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٥ المعاون محمد يوسف من منطقة الشمال.
توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٥ المعاون محمد يوسف من منطقة الشمال.
يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱٦ الساعة ۱۱:۰۰ في مقبرة شهداء جبل محسن، ويوارى الثرى فيها.
تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ۱۷ و ۲۰۲٥/۸/۱۸ إبتداءً من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة السيدة خديجة الكبرى (ع) - جبل محسن، وللنساء طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في جبل محسن - بناية عليشة - الطابق الثالث - فوق مكتب المختار الحوري.
Ar
Date:
الجمعة, أغسطس 15, 2025