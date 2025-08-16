توفي يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٥ المعاون محمد يوسف من منطقة الشمال.

يقام المأتم يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۸/۱٦ الساعة ۱۱:۰۰ في مقبرة شهداء جبل محسن، ويوارى الثرى فيها.

تقبل التعازي يومي الأحد والإثنين بتاريخي ۱۷ و ۲۰۲٥/۸/۱۸ إبتداءً من الساعة ١٦:٠٠ ولغاية الساعة ١٩:٠٠ في قاعة السيدة خديجة الكبرى (ع) - جبل محسن، وللنساء طيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في جبل محسن - بناية عليشة - الطابق الثالث - فوق مكتب المختار الحوري.