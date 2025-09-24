- En
أربعاء, 09/24/2025 - 18:48
توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٩/٢٣ المقدم الإداري المتقاعد جورج الخوري (٧٥٠٠٠٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥ الساعة ۱۰,۳۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس - الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٣,٠٠ في الكنيسة المذكورة.
تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
الأربعاء, سبتمبر 24, 2025