توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٥/٩/٢٣ المقدم الإداري المتقاعد جورج الخوري (٧٥٠٠٠٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٥ الساعة ۱۰,۳۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس - الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٣,٠٠ في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.