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Published by lebarmy15 on أربعاء, 12/25/2024 - 16:38
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥ المقدم الإداري المتقاعد فؤاد محمود (۷٥۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب رامي محمود من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥ المقدم الإداري المتقاعد فؤاد محمود (۷٥۰۰۰۸) من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب رامي محمود من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ الساعة ۷:۳۰ من مستشفى عين وزين إلى بلدة الباروك - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۱:۰٠ في دار آل محمود الكائن في البلدة المذكورة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦ بعد الدفن لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخي ۲۷ و٢٠٢٤/۱۲/۲۸ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ وبتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۲۹ ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في دار آل محمود - الباروك - الشوف، وبتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۳۰ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰٠ في دار الطائفة الدرزية - بيروت، أو عبر الاتصال بابن الفقيد النقيب رامي محمود على رقم الهاتف الخلوي: ۷۰/۹۰۱٢١٤.
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Date:
الأربعاء, ديسمبر 25, 2024