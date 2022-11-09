توفي بتاريخ 10 / 9 / 2022 المقدم الطبيب المتقاعد جان بيار موصلي من ضباط الجيش البناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 12 / 9 / 2022 الساعة 10,30 من مستشفى سرحال – الرابية إلى كنيسة القيامة – المطيلب حيث يقام المأتم الساعة 15,00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 12,00 وبتاريخ 13 / 9 / 2022 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

زوجته السيدة ميراي بيطار موصلي: 03/625060.

إبنته السيدة باسكال موصلي سالم: 03/349245.