توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ المقدم الطبيب المتقاعد جورج بحلق (٧١٠٠٠٥) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ الساعة ١٠:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك – المتحف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦:٠٠.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه.