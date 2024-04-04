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Published by lebarmy10 on خميس, 04/04/2024 - 19:04
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ المقدم الطبيب المتقاعد جورج بحلق (٧١٠٠٠٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣ المقدم الطبيب المتقاعد جورج بحلق (٧١٠٠٠٥) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٥ الساعة ١٠:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك – المتحف، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٦:٠٠.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في صالون الكاتدرائية المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, أبريل 4, 2024