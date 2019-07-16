توفي بتاريخ 13 / 7 / 2019 المقدم المتقاعد أنيس الأسمر من ضباظ الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 16 / 7 / 2019 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون جزين ، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.00 .

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده إبتداءً من الساغة 11.00 و لغاية الساعؤ 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه و بتاريخ 17 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة القلب الأقدس-بدارو.