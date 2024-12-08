توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨ المقدم المتقاعد ابراهيم رمال (۸۳۰۱٤٨) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٨ الساعة ١٠:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الدوير - النبطية حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥:٠٠ ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة / ٣ / ثلاثة أيام ابتداء من الساعة ٩:٠٠ ولغاية الساعة ١١:٠٠ ومن الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٦:٠٠ في صالون حسينية البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بشقيق الفقيد الدكتور وسيم رمال على رقم الهاتف: ٧٠/١٠٨٩٦٩.