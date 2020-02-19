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Published by lebarmy10 on أربعاء, 02/19/2020 - 11:55
توفي بتاريخ 17 / 2 / 2020 المقدم المتقاعد سمير ابوظهر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 17 / 2 / 2020 المقدم المتقاعد سمير ابوظهر من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2020 الساعة 12.00 من مستشفى الجامعة الأميركية إلى مسجد الغفران – صيدا حيث يقام االماتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 ، ويوارى الثرى في مدافن سيروب – صيدا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في ساقية الجنزير – شارع المشنوق – بناية النخلة – الطابق السابع.
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Date:
الثلاثاء, فبراير 18, 2020