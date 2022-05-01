توفي بتاريخ 4 / 1 / 2022 المقدم المتقاعد محمد أبو علي من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ 4 / 1 / 2022.

تقبل التعازي بتاريخ 5 / 1 / 2022 في منزل شقيق الفقيد السيد أحمد أبو علي الكائن في بلدة الهبارية – حاصبيا، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:

-إبن الفقيد السيد علي أبو علي:329854 /76.

-شقيق الفقيد السيد أحمد أبو علي:097541 /03.