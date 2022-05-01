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Published by lebarmy10 on أربعاء, 01/05/2022 - 11:43
توفي بتاريخ 4 / 1 / 2022 المقدم المتقاعد محمد أبو علي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 4 / 1 / 2022 المقدم المتقاعد محمد أبو علي من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ 4 / 1 / 2022.
تقبل التعازي بتاريخ 5 / 1 / 2022 في منزل شقيق الفقيد السيد أحمد أبو علي الكائن في بلدة الهبارية – حاصبيا، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:
-إبن الفقيد السيد علي أبو علي:329854 /76.
-شقيق الفقيد السيد أحمد أبو علي:097541 /03.
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Date:
الثلاثاء, يناير 4, 2022