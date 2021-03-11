توفي بتاريخ 3/ 11 /2021 المقدم المتقاعد مصطفى لقيس من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 3 / 11 /2021 الساعة 12.00 من مستشفى بعلبك الحكومي إلى منزله الكائن في دورس – بعلبك، حيث يقام المأتم بالتارخ ذاته الساعة 14.00، ويوارى الثرى في جبانة بوداي.

تقبل التعازي، قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في بلدة دورس أو عبر الإتصال بإبنه (محمد علي) على رقم الهاتف: 012075 /03.