توفي في المهجر يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/۱۲/۲۷ المقدم المهندس البحري المتقاعد بطرس الحكيم (۷۳۰۰۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/١/٢ الساعة ۱۱.۰۰ في كاتدرائية مار اسطفان الرعائية - البترون، ومن ثم يُنقل الجثمان إلى بلدته الفتاحات - البترون، حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ في الكاتدرائية المذكورة وبعده لغاية الساعة ١٧.٠٠ في صالون رعية مار جرجس - الفتاحات ويومي السبت والأحد بتاريخي ٣ و۲۰۲٦/١/٤ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰٠ في الصالون المذكور، أو عبر الاتصال بإبن شقيق الفقيد العقيد الركن شارل الحكيم من فوج الأشغال المستقل على رقم الهاتف: ٠٣/١٥٤٨٨٣.