توفي بتاريخ 2 / 8 / 2021 المقدم المهندس المتقاعد علي حطيط من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 8 / 2021 الساعة 11.30 في حسينية بلدة النبطية الفوقا.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: