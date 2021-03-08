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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 08/03/2021 - 18:32
توفي بتاريخ 2 / 8 / 2021 المقدم المهندس المتقاعد علي حطيط من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 3 / 8 / 2021 الساعة 11.30 في حسينية بلدة النبطية الفوقا.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- إبن الفقيد (ياسر): 03/963433.
- إبن الفقيد (خالد): 03/912234.
- إبن الفقيد (عبدالله): 70/675580.
- شقيق الفقيد: (عبد المنعم): 03/288555.
- صهر الفقيد (عفيف حيدر): 03/082076.
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Date:
الثلاثاء, أغسطس 3, 2021