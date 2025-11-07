توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٥/١١/٦ المقدم المهندس المتقاعد نبيل واكيم (۷۲۰۰۰٤) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٧ الساعة ٩,٣٠ من مستشفى رزق - الأشرفية، إلى مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۱,۰۰ في المطرانية المذكورة، ومن ثم ينقل الجثمان إلى بلدته كفرحونة، حيث تقام صلاة البخور الراحة نفسه الساعة ١٤,٣٠ في كنيسة سيدة الإنتقال ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن اعتبارًا من الساعة ۱۰,۰۰ في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام، وبعد الدفن لغاية الساعة ۱۷,۰۰ في صالون كنيسة سيدة الإنتقال - كفرحونة، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام.