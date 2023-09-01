توفي بتاريخ 8 / 1 /2023 الملازم أول المتقاعد الياس صعب من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ بتاريخ 10 /1 /2023 الساعة 10.00 من مستشفى المعونات – جبيل إلى كنيسة مار يوحنا – بساتين العصي – كفرحلدا – البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتواريخ 9 و10 و11 / 1 /2023 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التاليين:

زوجته السيدة أمال كيزاني: 359973 /03.

إبنه شربل: 780505 /76.