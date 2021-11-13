توفي بتاريخ 13 / 11 / 2021 الملازم أول المتقاعد رشيد معلوف شقيق العميد المهندس المتقاعد راجي معلوف كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 11 / 2021 الساعة 11.00 من مستشفى المشرق إلى كنيسة سيدة البشارة – شليفا – البقاع، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.30 في كنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف:

-العميد المهندس المتقاعد راجي معلوف: 883511 /03 .

-رئيس بلدية شليفا (إبن أخته): 596567 /03.