توفي بتاريخ 10 / 11 / 2021 الملازم أول المتقاعد فوزي معلوف من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 11 / 2021 الساعة 13.00 من مستشفى تل شيحا-زحلة ألى كنيسة النبي ايليا-نيحا-البقاع, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 11 / 11 / 2021 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 18.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه, أو عبر الإتصال بإبن الفقيد السيد مروان معلوف على رقم الهاتف: 388315 / 03.