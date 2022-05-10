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Published by lebarmy13 on أربعاء, 10/05/2022 - 19:46
توفي بتاريخ 5 / 10 / 2022 الملازم أول المتقاعد مالك حرب من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 5 / 10 / 2022 الملازم أول المتقاعد مالك حرب من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 5 / 10 / 2022 الساعة 16,00 في منزله الكائن في بلدة شعت – رسم الحدث – بعلبك، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزله الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بإبن شقيقته ( عمار حرب ) على رقم الهاتف: 71/418499.
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Date:
الأربعاء, أكتوبر 5, 2022