جمعة, 08/29/2025
استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۵/۸/۲۸ الملازم الأول محمد اسماعيل من لواء المشاة الخامس.
ينقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩ الساعة ۱۰:۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة داريا - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۱:۳۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في خلية داريا الراضون.
Date:
الخميس, أغسطس 28, 2025