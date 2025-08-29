استشهد يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲۵/۸/۲۸ الملازم الأول محمد اسماعيل من لواء المشاة الخامس.

ينقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/٢٩ الساعة ۱۰:۰۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة داريا - الشوف، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ۱۱:۳۰ ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في خلية داريا الراضون.