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Published by lebarmy2 on جمعة, 01/24/2025 - 14:23
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣ الملازم الأول المتقاعد حسين غملوش (۹۱۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٥ الساعة ٧:٠٠ من مستشفى النبطية الحكومي إلى بلدة حبوش حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١١:٠٠ في جبانة البلدة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن في منزل ابنته زينة الكائن قرب حسينية بلدة حبوش وبعد الدفن للرجال والنساء ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في حسينية البلدة المذكورة.
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Date:
الجمعة, يناير 24, 2025