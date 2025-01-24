توفي بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٣ الملازم الأول المتقاعد حسين غملوش (۹۱۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٥ الساعة ٧:٠٠ من مستشفى النبطية الحكومي إلى بلدة حبوش حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١١:٠٠ في جبانة البلدة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن في منزل ابنته زينة الكائن قرب حسينية بلدة حبوش وبعد الدفن للرجال والنساء ابتداءً من الساعة ١٥:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في حسينية البلدة المذكورة.