توفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٢٤ الملازم الأول المتقاعد سالم حبقا (۸۳۰٥۱۱) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٦ الساعة ١١.٠٠ من مستشفى السلام - القبيات - عكار إلى كنيسة مار جرجس - غويا - القبيات حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٥.٠٠.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ٩.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٧.٠٠ ثم يليه قداس المرافقة، أو عبر الاتصال بابنه السيد زياد حبقا على رقم الهاتف: ۷۸/۸۸۳۱۸۰.