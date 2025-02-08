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Published by lebarmy2 on سبت, 02/08/2025 - 13:11
توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ الملازم الأول المتقاعد صالح نبأ (۸۳۰٥۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة ماراليان - رأس بعلبك.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة البشارة - الربوة، أو عبر الاتصال بابنه الدكتور توفيق نبأ على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۲۱۲٦۹.
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Date:
السبت, فبراير 8, 2025