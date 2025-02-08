توفي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ الملازم الأول المتقاعد صالح نبأ (۸۳۰٥۲۹) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٠ الساعة ١٢:٠٠ في كنيسة ماراليان - رأس بعلبك.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة سيدة البشارة - الربوة، أو عبر الاتصال بابنه الدكتور توفيق نبأ على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۸۲۱۲٦۹.