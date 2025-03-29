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Published by lebarmy4 on سبت, 03/29/2025 - 19:39
توفي بتاريخ ۲۰۲٥/۳/۲۹ الملازم الأول المتقاعد نجيب نرش (۸۳۰٥۳۳) من ضباط الجيش اللبناني، والد العميد عصام نرش من أركان الجيش للتجهيز - مديرية الشؤون الجغرافية.
يُنقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٣٠ الساعة ٧:٣٠ من مستشفى عين وزين إلى بلدته باتر - الشوف، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١١:٠٠.
تُقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ٢٠٢٥/٣/٣١ و٢٠٢٥/٤/١ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في دار البلدة، وبتاريخ ٢٠٢٥/٤/٦ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٢:٠٠ في دار البلدة، أو عبر الاتصال بالعميد عصام نرش على رقم الهاتف الخلوي: ۰۳/۹۳۰۷۰۳.
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Date:
السبت, مارس 29, 2025