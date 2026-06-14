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Published by lebarmy15 on أحد, 06/14/2026 - 18:32
توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٤ الملازم الأول شربل طوق من الكلية الحربية.
توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٤ الملازم الأول شربل طوق من الكلية الحربية.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٦ الساعة ١٠.٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة - بشري، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٠٠ ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ لغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة - رأس الدكوانة - المتن، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ في صالون كنيسة السيدة - بشري، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-زوجته: ٧٦/٦٨٤٧٤١
-شقیقه: ٦١٤٠١٤٤٤٠٠٠+
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Date:
الأحد, يونيو 14, 2026