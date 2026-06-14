توفي يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٤ الملازم الأول شربل طوق من الكلية الحربية.

يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٦ الساعة ١٠.٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة السيدة - بشري، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٠٠ ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ لغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٥ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في صالون كنيسة سيدة النجاة - رأس الدكوانة - المتن، ويوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٦/١٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ في صالون كنيسة السيدة - بشري، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-زوجته: ٧٦/٦٨٤٧٤١

-شقیقه: ٦١٤٠١٤٤٤٠٠٠+