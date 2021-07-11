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Published by lebarmy5 on أحد, 11/07/2021 - 18:03
توفي بتاريخ 7 /11 /2021 الملازم الطيار ميغيل ماضي من القوات الجوية – قاعدة رياق الجوية.
توفي بتاريخ 7 /11 /2021 الملازم الطيار ميغيل ماضي من القوات الجوية – قاعدة رياق الجوية.
ينقل الجثمان بتاريخ 8 /11 /2021 الساعة 8,00 من مستشفى رياق إلى كنيسة مار مارون – تل ذنوب – البقاع الغربي حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,00.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 9 و10 /11 /2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار مارون – تل ذنوب وبتاريخ 13 /11 /2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة مار جرجس الدكوانة أو عبر الاتصال بوالد الفقيد على رقم الهاتف: 480794 /76.
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Date:
الأحد, نوفمبر 7, 2021