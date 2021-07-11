توفي بتاريخ 7 /11 /2021 الملازم الطيار ميغيل ماضي من القوات الجوية – قاعدة رياق الجوية.

ينقل الجثمان بتاريخ 8 /11 /2021 الساعة 8,00 من مستشفى رياق إلى كنيسة مار مارون – تل ذنوب – البقاع الغربي حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15,00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 9 و10 /11 /2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة مار مارون – تل ذنوب وبتاريخ 13 /11 /2021 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون كنيسة مار جرجس الدكوانة أو عبر الاتصال بوالد الفقيد على رقم الهاتف: 480794 /76.