توفي بتاريخ 10 / 7 / 2019 الملازم اول الإداري المتقاعد وهيب وهبه والد زوجة الرائد ميخائيل مخول كلاهما من ضباظ الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 7 / 2019 الساعة 11.00 من مركز اليوسف الطبي – حلبا – عكار إلى كنيسة النبي إيليا الشيخ طابا – عكار ، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 17.00 .

تقبل التعازي قبل الدفن و بعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة اعلاه وبتاريخ 12 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في منزل الفقيد الكائن في الشيخ طابا و بتاريخ 13 / 7 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في كنيسة مار ميما الرعائية – حبوب – جبيل .