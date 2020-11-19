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Published by lebarmy2 on خميس, 11/19/2020 - 16:43
توفي بتاريخ 18 / 11 /2020 الملازم اول المتقاعد جورج الهندي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 18 / 11 /2020 الملازم اول المتقاعد جورج الهندي من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 /2020 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس الحي – عين كفرزبد.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
- إبنه ايلي: 318817 /03
- إبنه روكز: 228321 /03
- إبنته جولي: 354585 /03
- شقيقه موسى: 879891 /03
- شقيقه بيار: 010354 /03
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Date:
الخميس, نوفمبر 19, 2020