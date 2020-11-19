توفي بتاريخ 18 / 11 /2020 الملازم اول المتقاعد جورج الهندي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 20 / 11 /2020 الساعة 13.00 في كنيسة مار الياس الحي – عين كفرزبد.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

- إبنه ايلي: 318817 /03

- إبنه روكز: 228321 /03

- إبنته جولي: 354585 /03

- شقيقه موسى: 879891 /03

- شقيقه بيار: 010354 /03