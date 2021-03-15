توفي بتاريخ 15 /3 /2021 الملازم اول ماجد لطوف من لواء المشاة الاول.

ينقل الجثمان بتاريخ 16 /3 /2021 الساعة 10,00 من المستشفى العسكري المركزي الى كنيسة سيدة البشارة العجائبية – بعبدا حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11,00، ويوارى الثرى في مدافن سيدة البشارة للروم الارثوذكس – بطشاي.

تقبل التعازي عبر الاتصال على احد ارقام الهواتف التالية:

- والد الفقيد السيد لطوف نقولا لطوف: 192789 /03

- والدة الفقيد السيدة إيفون عساف أبو نجم: 472980 /05.

- شقيق الفقيد المهندس باسم لطوف: 700791 /70