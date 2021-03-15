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Published by lebarmy5 on اثنين, 03/15/2021 - 16:18
توفي بتاريخ 15 /3 /2021 الملازم اول ماجد لطوف من لواء المشاة الاول.
توفي بتاريخ 15 /3 /2021 الملازم اول ماجد لطوف من لواء المشاة الاول.
ينقل الجثمان بتاريخ 16 /3 /2021 الساعة 10,00 من المستشفى العسكري المركزي الى كنيسة سيدة البشارة العجائبية – بعبدا حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11,00، ويوارى الثرى في مدافن سيدة البشارة للروم الارثوذكس – بطشاي.
تقبل التعازي عبر الاتصال على احد ارقام الهواتف التالية:
- والد الفقيد السيد لطوف نقولا لطوف: 192789 /03
- والدة الفقيد السيدة إيفون عساف أبو نجم: 472980 /05.
- شقيق الفقيد المهندس باسم لطوف: 700791 /70
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Date:
الاثنين, مارس 15, 2021